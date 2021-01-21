بيان من تحالف الفتح بشأن تفجير بغداد المزدوج

واضاف البيان "وبكل هذا الألم ندعو الجهات المعنية إلى تطبيق القصاص العادل بتنفيذ أحكام الإعدام بالقتلة الإرهابيين الموجودين في السجون، ثأراً لتلك الدماء الزكية التي سالت اليوم، ومواساةً لعوائل الشهداء والجرحى ".واختتم البيان بالقول إن "الجريمة النكراء التي ارتكبت اليوم من قبل العصابات الإرهابية تذكر الجميع بواجباتهم في حماية الجبهة الداخلية والوقوف بوجه الأطراف الخارجية التي دأبت على دعم الإرهاب بصور مختلفة وكذلك دعم الأجهزة الأمنية والوقوف معها وحفظ هيبتها وفي الوقت نفسه تحميلها المسؤولية الكاملة في القيام بواجباتها الأمنية".
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