بيان من تحالف الفتح بشأن تفجير بغداد المزدوج

2021/01/21 | 17:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداصدر تحالف الفتح، اليوم الخميس، بياناً بشأن الهجوم الانتحاري الذي طال المدنيين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.وجاء في البيان الذي نشره التحالف، وتلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه "إن ما وقع اليوم في ساحة الطيران ببغداد من تفجيرات إرهابية بشعة، راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى، إنما هو نتيجة لإضعاف الأجهزة الأمنية والاستمرار في إضعاف هيبتها والتعدي عليها بأكثر من صورة وطريقة، كما يكشف ذلك عن الخلل الاستخباري بما يتعلق بمتابعة هذه الخلايا وحواضنها".وتابع البيان "فبعد تفجيرات جرف النصر والخروقات التي حدثت في صلاح الدين وديالى وغيرها ، يجب على الحكومة وأجهزتها الأمنية والاستخبارية رفع مستوى التأهب والجهوزية وتنفيذ عمليات استباقية تعالج أي خلل أمني قبل حدوثه ">

واضاف البيان "وبكل هذا الألم ندعو الجهات المعنية إلى تطبيق القصاص العادل بتنفيذ أحكام الإعدام بالقتلة الإرهابيين الموجودين في السجون، ثأراً لتلك الدماء الزكية التي سالت اليوم، ومواساةً لعوائل الشهداء والجرحى ".واختتم البيان بالقول إن "الجريمة النكراء التي ارتكبت اليوم من قبل العصابات الإرهابية تذكر الجميع بواجباتهم في حماية الجبهة الداخلية والوقوف بوجه الأطراف الخارجية التي دأبت على دعم الإرهاب بصور مختلفة وكذلك دعم الأجهزة الأمنية والوقوف معها وحفظ هيبتها وفي الوقت نفسه تحميلها المسؤولية الكاملة في القيام بواجباتها الأمنية".

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