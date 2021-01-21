محافظ بغداد يوعز بتشكيل لجنة عاجلة لإنجاز معاملات ضحايا تفجيرات الباب الشرقي

2021/01/21 | 17:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أوعز محافظ بغداد محمد جابر العطا، بتشكيل لجنة متخصصة من دائرة التعويضات لانجاز معاملات ضحايا تفجيرات الباب الشرقي وسط العاصمة.وقال المحافظ في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “محافظة بغداد تولي اهتماماً بالغاً لشريحة المتضررين من جراء العمليات الإرهابية والاخطاء العسكرية”، مؤكداً “الايعاز بتشكيل لجنة متخصصة من موظفي دائرة …

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