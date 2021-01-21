الولاياتُ المتحدة تدين بشدة الهُجوم الإنتحاري في بغداد

2021/01/21 | 17:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أدانا الولاياتُ المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، بِشدةٍ الهُجوم الإنتحاري الذي وَقَعَ في ساحةِ الطيران ببغداد.وجاء في بيان للسفارة الأمريكية تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تُدينُ الولاياتُ المتحدة بِشدةٍ الهُجوم الإنتحاري الذي وَقَعَ في ساحةِ الطيران في بغداد هذا اليوم والذي أسفرَ عن إزهاقِ أرواحٍ وإصابةِ العشرات مِن المدنيين العراقيين …

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