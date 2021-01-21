2021/01/21 | 17:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أمر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، بإجراء تغييرات في مفاصل الاجهزة الامنية والاستخبارية المسؤولة عن حادث ساحة الطيران.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يأمر بإجراء تغييرات في مفاصل الأجهزة الأمنية والاستخبارية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يأمر بإجراء تغييرات في مفاصل الأجهزة الأمنية والاستخبارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).