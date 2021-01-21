اللامي يبتهل الى الباري عز وجل ان يرحم شهداء التفجيرين الارهابيين ويسكنهم فسيح جناته ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل

2021/01/21 | 17:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / ابتهل نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي الى الباري عز وجل ان يرحم شهداء التفجيرين الارهابيين في ساحة الطيران وان يسكنهم فسيح جناته ، وان يمن على الجرحى بالشفاء العاجل .وقال اللامي في تغريدة على / تويتر / :" في آخر احصائية للتفجيرين الارهابيين في ساحة الطيران ببغداد ، حسب وزارة الصحة ، 32 شهيدا وهم من الفقراء والبسطاء ادعو الله الكريم ان يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته ويلهم اهلهم الصبر والسلوان ، و110 جرحى ادعو الله العزيز الكريم ان يرعاهم و يمن عليهم بالشفاء العاجل ، آمين يا رب العالمين "./ انتهى8

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