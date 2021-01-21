قائمقام الموصل : ايقاف عمليات

2021/01/21 | 17:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/ اعلن قائمقام مدينة الموصل زهير الاعرجي عن ايقاف عمليات "تقطيع" الأراضي بأجناسها كافة ، بهدف انجاز عمليات التدقيق ، محذراً في الوقت نفسه المواطنين من شراء الاراضي بدون سندات ملكية مصدّقة.وقال الاعرجي في مؤتمر صحفي :" تم ايقاف عمليات التقطيع للاراضي ، سواء الزراعية او السكنية ، بالاضافة الى ايقاف حتى عمليات تقطيع الاراضي الخاصة والملك الصرف حتى اشعار اخر " .وتابع الاعرجي ان " هذا الاجراء جاء لانجاز عمليات التدقيق في دائرة التسجيل العقاري التي اغلقتها وزارة العدل لمدة شهرين بسبب عمليات التلاعب والتزوير الواسعة التي حصلت في الاونة الاخيرة "./انتهى

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