مسؤول بقيادة عمليات بغداد: أحد الانتحاريين يحمل الجنسية السعودية

2021/01/21 | 17:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المستشار في قيادة عمليات بغداد للحشد الشعبي عباس الزيدي في تصريح له لموقع العالم الاخباري اليوم الخميس، ان أحد الانتحاريين اللذين فجرا جسديهما وس...

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