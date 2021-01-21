بعد ساعات قليلة من تفجير بغداد الدامي..هذا ما قام به الكاظمي

2021/01/21 | 17:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي اجتماعًا طارئًا لقادة الأجهزة الأمنية والاستخبارية بمقر قيادة عمليات بغداد....

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