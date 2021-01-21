شاهد: الارهاب يعود من جديد وينهش بابرياء العراق

2021/01/21 | 17:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مدة طويلة من الامن والهدوء الذي شهدته العاصمة العراقية بغداد، ها هي الجماعات الارهابية المسلحة تستهدف من جديد أمن العراق وشعبه بهجوم مزدوج استهدف...

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