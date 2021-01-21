أرسنال يفسخ عقد مدافعه اليوناني سوكراتيس

2021/01/21 | 17:53 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، أمس الأربعاء، فسخ عقد مدافعه اليوناني سوكراتيس باباستاثوبولوس، الذي لم يشارك في أي مباراة مع الفريق اللندني منذ مطلع الموسم الحالي.

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