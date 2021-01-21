تحرير فتاة ايزيدية من حسكة السورية

2021/01/21 | 17:55 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – الحسكة قال مراسل ايزيدي 24 في الحسكة أن الفتاة المختطفة نجلاء سعيد إسماعيل قد تحررت من مدينة الحسكة.نجلاء (22 عام) اختطفت من قرية تل قصب القديم جنوب جبل سنجار من قبل تنظيم داعش الارهابي أبان هجومه على القضاء في صيف 2014.هذا وأكد احد اقرباءها أن، “التنظيم اختطف جل عائلتها، تحرر …

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