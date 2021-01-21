الأسهم الأمريكية تواصل تسجيل مستويات قياسية في المستهل

2021/01/21 | 17:57 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: واصلت مؤشرات الأسهم الأمريكية الارتفاع لمستويات قياسية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، مع التفاؤل بشأن رئاسة جو بايدن.

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