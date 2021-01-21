العراق يسجل 809 إصابات جديدة بكورونا.. ونسبة الشفاء ترتفع إلى 94.3%

2021/01/21 | 17:57 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الصحة في العراق عن تسجيل 809 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات إلى 611407 إصابات.وأوضحت وزارة الصحة في بيان صادر، اليوم الخميس، أنها رصدت 9 حالات وفاة جديدة جراء الفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 12977 حالة.

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