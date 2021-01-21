2021/01/21 | 17:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يرأس اجتماعاً طارئا للقيادات الأمنية والاستخبارية ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، اجتماعا طارئا للقيادات الأمنية والاستخبارية في مقر قيادة عمليات بغداد، على إثر الإعتداء الإرهابي الجبان الذي طال المدنيين الآمنين من أبناء شعبنا العراقي في منطقة الباب الشرقي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يختتم اجتماعه الأمني الطارئ ويصدر 3 توجيهات عاجلة المركز الخبري الوطني.

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