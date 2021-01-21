دعا إلى تكثيف جهود الأجهزة الأمنية.. الإمام السيستاني عن تفجيري بغداد: مشهد فظيع

2021/01/21 | 18:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الأشرف/ وصف المرجع الديني الأعلى الإمام علي السيستاني، يوم الخميس، تفجيري ساحة الطيران بالمشهد “الفظيع”، داعيا إلى تكثيف جهود الأجهزة الأمنية.وقال مكتب السيد المرجع السيستاني في بيان “مرة أخرى استهدف الارهابيون المتوحشون تجمعاً من المدنيين الابرياء بتفجير مزدوج في ساحة الطيران ببغداد العزيزة، مما أدّى الى سقوط عشرات الشهداء وأضعاف ذلك من الجرحى […]

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