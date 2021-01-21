ظريف: التفجيرات الإرهابية في بغداد تصب في صالح الهدف الأمريكي

2021/01/21 | 18:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة..

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن التفجيرات الإرهابية التي حصلت اليوم في بغداد كلها في النهاية تصب في هدف واحد، وهو الهدف الأمريكي لمواجهة إيران.

وكتب ظريف في تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر”: “من التفجيرات الإرهابية في بغداد إلى التملق وتقبيل الاحذية من قبل نتنياهو – رغم أن هذه المرة لشخص جديد – كلها لها هدف واحد هو الإيقاع برئيس أمريكي آخر في الفخ لزهق أرواح الأمريكيين وأموالهم بهدف مواجهة إيران”.

واضاف: “على الرغم من يأس (نتنياهو) المثير للشفقة، فإن الخطط الدنيئة ضد إيران ستفشل مرة أخرى”.

وكانت السفارة الايرانية لدى العراق، أصدرت بيانا دانت فيه التفجيرين الارهابيين اللذين استهدفا العاصمة العراقية بغداد اليوم الخميس؛ وراح ضحيتهما عدد كبير من المواطنين العراقيين.

وأعربت السفارة الايرانية في بيانها، عن تعاطفها مع عوائل ضحايا هذه الجرائم الارهابية، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.



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