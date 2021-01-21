2021/01/21 | 18:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية: الحكومةَ ستتخذ جميع السُبل لمحاربة فلول الإرهاب) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية: الحكومةَ ستتخذ جميع السُبل لمحاربة فلول الإرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).