مدام بوفاري لجوستاف فلوبير (1) - محمد زكريا توفيق

2021/01/21 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق جوستاف فلوبير، مؤلف رواية مدام بوفاري، هو ابن طبيب.



ولد في روان، فرنسا، 12 ديسمبر 1821.



معظم طفولته، كان في صحة سيئة.



لم يكن من المتوقع أن يعيش حتى سن البلوغ.



كانت شقيقته الصغرى كارولين، هي أيضا تعاني من المرض في كثير من الأحيان.



توفيت أثناء الولادة في سن الحادية والعشرين.



كان لها تأثير كبير في تكوين شخصية فلوبير، بالرغم من وفاتها المبكرة.



شقيقه أخيل، الذي يكبره بتسع سنوات، وكذلك ......





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