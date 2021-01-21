تسريبات ويكيليكس: كيف كانت تدار الأزمة السورية في بداية الثورة - رامز مكرم باكير

2021/01/21 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رامز_مكرم_باكير تضامناً مع اسانج ، وجميع معتقلين الرءي، في بلدي سوريا وفي العالم.تجسد محاكمة جوليان اسانج وتجريمه هجوماً تاريخياً على حرية الصحافة في العالم، ، ودورها الأساسي في الرقابة على السلطة وفضحها عند اَي تجاوز، فلكل فرد كامل الحق بمعرفة ما يحاك له في الخفاء من قبل الأنظمة سواء الاستبدادية منها او الامبريالية.يصحى مواطنو اكثر دول العالم على قوانين و قرارات ، قد تغير حياتهم و حيات أو ......





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