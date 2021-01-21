فيديو قصر بوتين ومحتوياته يشعل روسيا.. وحشد للتظاهر ضده

2021/01/21 | 18:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحاول السلطات الروسية، الخميس، تطويق الدعوات إلى التظاهر ضد السلطة التي أججتها نسبة المشاهدة القياسية لتحقيق أعده المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني ويتهم فيه الرئيس فلاديمير بوتين بالفساد.

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