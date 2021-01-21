جهاز مكافحة الإرهاب ينفي تحريك قوات إلى ذي قار ويتحدث عن زيارة الساعدي

2021/01/21 | 18:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - ذي قار

أكد المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب، صباح النعمان، الخميس، أن زيارة قائد الجهاز الفريق عبد الوهاب الساعدي لمحافظة ذي قار هي تفقدية، نافياً في الوقت ذاته وجود قوة عسكرية معه.

وقال النعمان في تصريح لـ"ناس"، اليوم (21 كانون الثاني 2021): إن "الساعدي يجري حالياً سلسلة زيارات تفقدية لأفواج جهاز مكافحة الإرهاب في المحافظات الجنوبية، ومن بينها ذي قار، حيث اجتمع بآمر وضباط الجهاز في مقر الفوج للتأكيد على الوضع الأمني".

وأضاف، أن "الساعدي غادر محافظة ذي قار لزيارة الأفواج الأخرى المرابطة في المحافظات الجنوبية"، مؤكداً في الوقت ذاته أن "الساعدي معه موكبه الخاص وحمايته فقط، ولا وجود لأي قوة عسكرية برفقته كما تناولت بعض وسائل الإعلام المحلية".

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