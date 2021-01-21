السفارة الصينية تدين التفجيرين الإرهابيين في بغداد

2021/01/21 | 18:51 - المصدر: الصباح

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بغداد: الصباح

دانت السفارة الصينية لدى العراق، اليوم الخميس، التفجيرين الإرهابيين في العاصمة بغداد.

وقالت السفارة في بيان لها: انها "تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان في ساحة الطيران".

واضافت ان "الشعب الصيني سيقف الى جانب الشعب العراقي الصديق بثبات في هذه الظروف العصيبة".

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