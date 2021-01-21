نائب عن الفتح يتحدث عن دوافع تفجير اليوم

2021/01/21 | 18:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – خاص

رأى عضو مجلس النواب، عن تحالف الفتح، عباس الزاملي، الخميس، 21 كانون الثاني، 2021، أن تفجير اليوم ومن قبله التفجيرات التي حدث في البلاد طوال السنوات الماضية تقف خلفها دوافع سياسية.

وقال الزاملي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "جميع العمليات الإرهابية التي حدثت في البلاد بما فيها تفجيرات هذا اليوم التي كانت تقف ورائها دوافع سياسية".

وأضاف أن "ما حدث اليوم لا يمكن اعتباره تراخيا أمنيا، كما أن القوات مطالبة بمراجعة حساباتها، مع امكانية نشاط تنظيم داعش في الفترة المقبلة".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس (21 كانون الثاني 2021)، الحصيلة النهائية للتفجيرين الإرهابيين اللذين حدثا في ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد.

ونقلت قناة العراقية الإخبارية، عن وزير الصحة حسن التميمي قوله، إن "حصيلة التفجيرين الإرهابيين وسط بغداد ارتفعت إلى 32 شهيداً و110 جرحى".

وأضاف التميمي أن "المستشفيات بقيَ فيها حاليا 36 جريحاً فقط يتلقون العلاج، ولم يستشهد أي جريح في مؤسساتنا الصحية".

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت وزارة الداخلية، تفاصيل الهجوم الانتحاري الذي استهدف ساحة الطيران، وسط بغداد.

وقال اللواء خالد المحنا، المتحدث باسم الوزارة، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الانتحاري الأول فجر نفسه بعد أن ادعى أنه مريض واجتمع الناس حوله"، مبيّناً أن "الانتحاري الثاني فجر نفسه بعد أن تجمع الناس لنقل المصابين في التفجير الأول".

من جانبها، أكدت قيادة العمليات المشتركة، أن الانفجار الأول وقع قرب سينما غرناطة بعد قيام الإرهابي بالصراخ ونداء المواطنين لمساعدته على أنه مريض.

وقال المتحدث باسم القيادة، تحسين الخفاجي، في تصريح متلفز، إن "الانفجار الأول حدث قرب يسنما غرناطة، بعد تمثيل الإرهابي لدور المريض، أعقبه انفجار ثانٍ بعد وصول القوات الأمنية إلى مكان الانفجار الأول، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى".

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