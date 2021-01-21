وزير الخارجية: الحكومة العراقية ستتخذ كافة السبل لمحاربة فلول الإرهاب

2021/01/21 | 18:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

قال وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الخميس، إن الحكومة العراقية ستتخذ كافة السبل لمحاربة فلول الإرهاب، وذلك على خلفية تفجير ساحة الطيران الذي أوقع العشرات بين شهيد وجريح، وسط العاصمة بغداد.

وأكد فؤاد حسين، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "الحكومةَ العراقية ستتخذ كافة السُبل لمحاربة فلول الإرهاب، وهي عازمةٌ على مواصلة إستكمال الحرب ضدَّ جماعاته.



كما نُعرِبُ عن شكرنا للتضامن الدوليّ مع الشعب العراقي، في هذا اليوم الحزين".

وأضاف: "نترحّمُ على أرواح الشهداء الذين قضوا وندعو لهم بالرحمة والمغفرة ولذويهم بالصبر والسلوان،وللجرحى بالشفاء العاجل".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس (21 كانون الثاني 2021)، الحصيلة النهائية للتفجيرين الإرهابيين اللذين حدثا في ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد.

ونقلت قناة العراقية الإخبارية، عن وزير الصحة حسن التميمي قوله، إن "حصيلة التفجيرين الإرهابيين وسط بغداد ارتفعت إلى 32 شهيداً و110 جرحى".

وأضاف التميمي أن "المستشفيات بقيَ فيها حاليا 36 جريحاً فقط يتلقون العلاج، ولم يستشهد أي جريح في مؤسساتنا الصحية".

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت وزارة الداخلية، تفاصيل الهجوم الانتحاري الذي استهدف ساحة الطيران، وسط بغداد.

وقال اللواء خالد المحنا، المتحدث باسم الوزارة، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الانتحاري الأول فجر نفسه بعد أن ادعى أنه مريض واجتمع الناس حوله"، مبيّناً أن "الانتحاري الثاني فجر نفسه بعد أن تجمع الناس لنقل المصابين في التفجير الأول".

من جانبها، أكدت قيادة العمليات المشتركة، أن الانفجار الأول وقع قرب سينما غرناطة بعد قيام الإرهابي بالصراخ ونداء المواطنين لمساعدته على أنه مريض.

وقال المتحدث باسم القيادة، تحسين الخفاجي، في تصريح متلفز، إن "الانفجار الأول حدث قرب يسنما غرناطة، بعد تمثيل الإرهابي لدور المريض، أعقبه انفجار ثانٍ بعد وصول القوات الأمنية إلى مكان الانفجار الأول، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى".

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