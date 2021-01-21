قطر تدين بشدة التفجيرين الارهابيين في بغداد

2021/01/21 | 18:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجيرين المتتاليين اللذين وقعا اليوم الخميس في وسط العاصمة بغداد، وأديا إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى.وجددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم الخميس، "موقف دولة قطر الثابت في رفض العنف والإرهاب، مهما كانت الدوافع والأسباب".وعبر البيان عن تعازي قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب العراق، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل./انتهى9

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