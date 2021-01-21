2021/01/21 | 18:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ عزى وزير الخارجية فؤاد حسين اهالي ضحايا العمل الإرهابي في بغداد ، مُثمّناً مواقف الدول الشقيقةِ والصديقة في إدانتها للإرهاب ومواساة العراق حكومةً وشعباً.وقال حسين في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا /نسخة منه : " جريمةٌ أخرى تُضاف لسجلِّ الإرهاب، تلك التي أودت بحياة العشرات من الشهداء وتسبّبت بجرح أعدادٍ أخرى من المواطنين العراقيين".واكد :" ان الحكومةَ العراقية ستتخذ كافة السُبل لمحاربة فلول الإرهاب، وهي عازمةٌ على مواصلة إستكمال الحرب ضدَّ جماعاته".واضاف :" اننا عن شكرنا للتضامن الدوليّ مع الشعب العراقي، في هذا اليوم الحزين، ونترحّمُ على أرواح الشهداء الذين قضوا وندعو لهم بالرحمة والمغفرة ولذويهم بالصبر والسلوان،وللجرحى بالشفاء العاجل"./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية يعزي اهالي ضحايا العمل الارهابي ويثمن مواقف الدول الشقيقة والصديقة المتضامنة مع العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية يعزي اهالي ضحايا العمل الارهابي ويثمن مواقف الدول الشقيقة والصديقة المتضامنة مع العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).