2021/01/21 | 18:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نددت حركة الأمة في لبنان، في بيان، بـ"التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا بغداد وأمن واستقرار وسيادة بلاد الرافدين"، معربة عن "تضامنها مع الشعب العرا...

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