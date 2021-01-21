مكتب السيد السيستاني يدين تفجير بغداد وهذه توصيته للاجهزة الامنية

2021/01/21 | 18:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان المرجع الديني الأعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني اليوم الخميس، التفجير الانتحاري المزدوج الذي استهدف ساحة الطيران وسط العاصمة العراقي...

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