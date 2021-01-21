محافظ بغداد يوعز بتشكيل لجنة لإنجاز معاملات ضحايا تفجيري اليوم

2021/01/21 | 18:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه محافظ بغداد محمد جابر العطا اليوم الخميس، بتشكيل لجنة عاجلة لإنجاز معاملات ضحايا تفجيرات الباب الشرقي وسط العاصمة بغداد....

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