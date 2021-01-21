2021/01/21 | 18:55 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ادان تحالف الفتح، اليوم الخميس، التفجيرات الدامية التي حصلت وسط العاصمة بغداد، ودعا التحالف في بيان تلقته 7sky، “الجميع الى القيام بواجباتهم في حماية الجبهة الداخلية والوقوف بوجه الأطراف الخارجية التي دأبت على دعم الإرهاب بصور مختلفة”.

فيما طالب التحالف “الحكومة وأجهزتها الأمنية والاستخبارية برفع مستوى التأهب والجهوزية وتنفيذ عمليات استباقية تعالج أي خلل أمني قبل حدوثه”، مؤكدا على دعم الأجهزة الأمنية والوقوف معها وحفظ هيبتها، لافتا الى ان تلك التفجيرات ادت الى اضعاف الاجهزة الامنية واضعاف هيبتها والتعدي عليها باكثر من صورة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحالف الفتح يحمل الاجهزة الامنية “المسؤلية الكاملة” في القيام بواجباتها 7 SKY TV.

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