2021/01/21 | 18:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن السيد مدير المرور العام المحترم اللواء الحقوقي طارق اسماعيل حسين بكتمال جميع اللوحات المطبوعه وبامكان المواطنين التوجه إلى مواقع التسجيل لغرض تثبيت لواحتهم وأكد سيادته للمواطنين بأن جميع لواحتهم قد تم طبعتها واذا ما تم اشعار هم بعدم وجود لوحاتهم غير مطبوعه التوجه لسيادته او لمدير الموقع مباشر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور العامة تعلن اكمال جميع اللوحات .. وتدعو المواطنين لهذا الامر) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور العامة تعلن اكمال جميع اللوحات .. وتدعو المواطنين لهذا الامر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).