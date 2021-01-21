بالصورة.. تحديد موعد مغادرة الموجة الباردة.. وامطار وثلوج تليها

2021/01/21 | 18:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قال المتنبئ الجوي صادق عطية ان "الموجة الباردة تغادر البلاد منتصف الاسبوع المقبل.

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