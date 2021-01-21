طلبة جامعة الموصل يحتجون على جعل الامتحانات بالحضور بدلا من الكترونية

2021/01/21 | 19:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

احتج العديد من طلبة جامعة الموصل على قرار الوزارة بجعل الامتحانات في القاعات داخل الجامعة بدلا من كونها الكترونية.

واكد الطلاب انهم تلقوا المحاضرات بطريقة الكترونية ويجب ان تكون الامتحانات بذات الطريقة، مطالبين بان تجد الوزارة حل اخر لهم.

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