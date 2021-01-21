حقيقة انقلاب الجيش الكندي

2021/01/21 | 19:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرجلٍ بزيّ عسكريّ يندّد بلقاح كوفيد-19، على أنّه يمثّل تمرّد الجيش الكندي على الحكومة الكندية ورفض اللقاح.لكنّ الشخص الظاهر في الفيديو هو عسكريّ كنديّ متقاعد لا يمثّل موقف القوات الكنديّة المسلّحة التي تساعد الحكومة في عمليّة توزيع اللقاح.

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