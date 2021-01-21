النزاهة النيابية: حكومة الكاظمي عدت الموازنة بطريقة تهدف لاستغلالها انتخابيا

2021/01/21 | 19:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اكدت لجنة النزاهة النيابية، الخميس، ان حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عدت مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 بطريقة تمكن استغلالها للمشروع الانتخابي.

وقالت عضو اللجنة عالية نصيف في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “قانون الموازنة يضمن مخالفت دستورية وقانونية كبيرة ومنها اللجوء غير القانوني لاستقطاع رواتب الموظفين”، لافتة الى ان “هذه الاخطاء ضمن الموازنة مدروسة ووضعت بشكل متعمدة”.

واضافت ان “حكومة الكاظمي عدت موازنة 2021 وفق خطة لاستغلالها انتخابيا والحصول على المناصب في الانتخابات المقبلة”، مبينة ان “المادة الخاصة بتسديد ديون كردستان ضمن الموازنة غامضة وغير واضحة المعالم”.

واكد النائب عن تحالف سائرون برهان المعموري، اليوم الخميس، ان مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 لا يمكن تمريره بصيغته الحالية.انتهى 25 ت

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