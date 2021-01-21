رئيس الجمهورية يتلقى برقية تعزية من بابا الفاتيكان بضحايا تفجير بغداد المزدوج

2021/01/21 | 19:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الجمهورية يتلقى برقية تعزية من بابا الفاتيكان

تلقى رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الخميس 21 كانون الثاني 2021، برقية تعزية من قداسة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس الأول بعثها سكرتير دولة الفاتيكان الكاردينال بيتروا بارولين، معزياً بضحايا التفجيرين اللذين استهدفا ساحة الطيران ببغداد صباح اليوم.

وفي ما يلي نص البرقية:

"فخامة السيد برهم صالحرئيس جمهورية العراق

لقد حزن كثيراً قداسة البابا فرنسيس عند سماعه بحدث الانفجار اليوم في ساحة الطيران، وهو يرفض هذا الفعل الخبيث والشنيع، ويصلي من أجل أرواح الموتى وعوائلهم، والجرحى، ولأفراد الطوارئ ممن يهتمون بهؤلاء الجرحى.



ويرغب بأن الجميع سيظل يعمل من أجل تخطي العنف بأخوية وتضامن وسلام.



البابا فرنسيس يدعو بركة الله العليّ بأن تنزل على الجمهورية جمعاء وعلى شعبها.

الكاردينال بيتروا بارولينسكرتير دولة الفاتيكان".

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