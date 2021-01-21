الخارجية الإيرانية: عودة الإرهاب لضرب أمن بغداد يهدف لتبرير حضور القوات الأجنبية في العراق

2021/01/21 | 19:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، الخميس، 21 كانون الثاني، 2021،إن عودة الإرهاب لضرب أمن بغداد يهدف لتبرير حضور القوات الأجنبية في العراق.

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه (بغداد اليوم)، إنه "ندين بشدة الإرهاب الذي استهدف أناسا أبرياء داخل سوق شعبية في بغداد".

واضاف البيان أن "طهران تؤيد إجراءات الحكومة العراقية وأجهزتها الأمنية في التعامل مع الإرهاب وداعميه".

وتابع أن "عودة الإرهاب لضرب أمن بغداد يهدف لتبرير حضور القوات الأجنبية في العراق".

واشار البيان إلى أن "إيران مستعدة لتقديم كل أشكال المساعدات التي يحتاجها العراق في حربه ضد الإرهاب".

وفي وقت سابق، لمح وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الخميس، 21 كانون الثاني، 2021، إلى مسؤولية إسرائيل وراء التفجير المزدوج الذي وقع صباح اليوم في العاصمة بغداد.

وقال ظريف في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "العمليات الإرهابية في العراق تتقاطع مع أهداف نتنياهو في مرحلة تنصيب بايدن ورحيل ترمب".

واضاف أن "تفجيرات بغداد تهدف لاستدراج رئيس أمريكي جديد إلى فخ المواجهات في المنطقة وهذا ما تريده إسرائيل".

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