مملكة البحرين تدين التفجير الانتحاري المزدوج في بغداد

2021/01/21 | 19:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ادانت وزارة خارجية مملكة البحرين التفجير الانتحاري المزدوج الذي وقع في ساحة الطيران بمدينة بغداد وأسفر عن وقوع العشرات من القتلى والمصابين.واعربت في بيان عن بالغ التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا وللحكومة والشعب العراقي الشقيق وتمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين.‏ ‏واكدت تضامن مملكة البحرين مع جمهورية العراق الشقيقة في حربها ضد الإرهاب.وجددت التأكيد على موقف مملكة البحرين الثابت الرافض للعنف والتطرف بكافة أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه ومبرراته، والداعي إلى ضرورة التكاتف من أجل التصدي لهذه الأعمال الإرهابية الشنيعة التي تستهدف حياة المدنيين الآمنين وزعزعة الأمن والاستقرار./انتهى3

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