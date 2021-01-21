صربيا تدين تفجيري ساحة الطيران

2021/01/21 | 19:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعربت سفارة جمهورية صربيا في العراق عن إدانتها للتفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا بغداد اليوم ، وأسفرا عن سقوط عدد من الضحايا .واكدت في بيان موقف صربيا الدائم مع العراق في مواجهة قوى الإرهاب.وعبرت عن أحر التعازي لذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين./انتهى3

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