الخارجية الايرانية تندد بتفجير بغداد الارهابي

2021/01/21 | 19:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة التفجير الارهابي المزدوج الذي وقع اليوم الخميس في العاصمة العراقية بغداد وادى الى استشهاد واصابة ا...

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