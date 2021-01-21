أغويرو يعلن إصابته بفيروس كورونا

2021/01/21 | 19:26 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، على إصابته بفيروس كورونا، بعدما أتت نتيجة اختباره إيجابية.

وغاب أجويرو عن آخر 4 مباريات لمانشستر سيتي، بعدما أجبر على العزل الذاتي بعد تعامله مع شخص مصاب بالفيروس، على الرغم من أن نتيجته أتت سلبية حينها.

وقال أجويرو عبر حسابه على “تويتر“: “بعد اتصال قريب، تواجدت في العزل الذاتي، وأتت آخر نتيجة اختبار قمت به إيجابية، لدي بعض الأعراض، وأتبع الآن إرشادات الأطباء للتعافي، اعتنوا بأنفسكم”.

وسيغيب بالتالي أجوير عن المباريات لعشرة أيام أخرى على أقل تقدير، أي أنه سيغيب عن مباريات وست بروميتش وشيفيلد يونايتد في البريميرليج، وعن مواجهة تشيلتنهام تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي.

يذكر أن أجويرو لم يشارك سوى في 9 مباريات هذا الموسم، من بينهم 3 لقاءات كأساسي، بسبب الإصابات التي عانى منها.

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