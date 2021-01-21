بابا الفاتيكان: حزنت كثيراً لحادث الطيران ونرفض هذا الفعل الشنيع

2021/01/21 | 19:26 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز}تلقى رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، برقية تعزية من قداسة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس الأول،فيما اكد حزنت كثيراً لحادث الطيران ونرفض هذا الفعل الشنيع

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