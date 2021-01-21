افتتاح مختبر في المستشفى البيطري في محافظة المثنى بعد اعادة تأهيله

2021/01/21 | 19:26 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {المثنى: الفرات نيوز}أعلنت دائرة البيطرة احدى تشكيلات وزارة الزراعة،الخميس، عن افتتاحها بناية المختبر البيطري في مستشفى المثنى البيطري بعد اعادة تأهيلها و تطويرها لتصبح جاهزة للفحوصات البيطرية .

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