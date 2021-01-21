افتتاح مختبر في المستشفى البيطري في محافظة المثنى بعد اعادة تأهيله

2021/01/21 | 19:26 - المصدر: الفرات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {المثنى: الفرات نيوز}أعلنت دائرة البيطرة احدى تشكيلات وزارة الزراعة،الخميس، عن افتتاحها بناية المختبر البيطري في مستشفى المثنى البيطري بعد اعادة تأهيلها و تطويرها لتصبح جاهزة للفحوصات البيطرية .
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (افتتاح مختبر في المستشفى البيطري في محافظة المثنى بعد اعادة تأهيله) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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