أسعار النفط تهبط مع تجدد مخاوف الطلب

2021/01/21 | 19:30 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، مع مخاوف استمرار تباطؤ الطلب على الخام.

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