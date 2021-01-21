نجم مانشستر سيتي يعلن اصابته بفيروس كورونا

2021/01/21 | 19:30 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة…

أعلن مهاجم مانشستر سيتي، المنافس للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، سيرجيو أجويرو ، الخميس، إصابته بفيروس كورونا كوفيد-19.

وكتب أجويرو عبر «تويتر»: “بعد مخالطة مريض، عزلت نفسي وجاءت نتيجة الفحص الأخير إيجابية بكوفيد-19، لدي بعض الأعراض وأنا ملتزم بتعليمات الأطباء من أجل التعافي احذروا جميعاً”.

وغاب أجويرو الهداف التاريخي لسيتي، عن آخر 4 مباريات، ومنها الفوز على أستون فيلا، الأربعاء.

ويلعب سيتي مع تشيلتنهام، المنافس للدرجة الرابعة، في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت المقبل.



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