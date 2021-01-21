أبو رغيف: تفجيرات اليوم تعيدنا للسؤال عن الأداء الأمني والوضع العام

2021/01/21 | 19:57 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أدان المتحدث باسم تيار الحكمة الوطني، نوفل أبو رغيف، التفجيرين الارهابيين في ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد.

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