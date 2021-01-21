لاجارد:الوباء لا يزال يشكل مخاطر جسيمة على اقتصاد منطقة اليورو

2021/01/21 | 20:00 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن جائحة كورونا لا تزال تشكل مخاطر جسيمة على اقتصاد منطقة اليورو، مع تشديد عمليات الإغلاق في

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