2021/01/21 | 20:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 29 دقیقة

4966 مشاهدة

رجح المحلل السياسي حيدر سلمان، الخميس، أن يشهد العراق المزيد من التفجيرات خلال الايام المقبلة، مؤكدا أهمية فتح قنوات تواصل مع الحكومة الأميركية الجديدة.

وقال سلمان في تصريح خص به NRT عربية، (21 كانون الثاني 2021)، ان "تفجيرات بغداد اليوم في منطقة باب الشرقي تحمل طابعا سياسيا، في الادارة الاميركية الجديدة، التي سبق وان اعلنت مضيها باعادة الاتفاق النووي الايراني وتخفيف الضغوط على المعسكر الشرقي والمعروف عن العراق هو نقطة اللتقاء بين المعسكر الشرقي و الغربي".

واضاف أن "العراق لم يشهد اي تفجيرات طيلة حكم الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب واليوم الاول لحكم الرئيس المنتخب جون بايدن حدث تفجير في العراق وهذه رسالة من قبل بعض الاطراف".

وتابع، "ان هذه الاطراف هي السعودية والامارات واسرائيل التي كانت مؤيدة للرئيس الاميركي السابق واليوم تهدف الى دخول المباحثات مع ايران عبر رسائل عدة".

واشار المحلل السياسي حيدر سلمان، الى ان "العراق سيشهد في الايام المقبلة سلسلة تفجيرات اذا لم تفتح قنوات تواصل بين العراق والادارة الامريكيه بعيداً عن الصراعات التي تحصل بين الاطراف الاخرى".

وكشف شهود عيان لـNRT الخميس، تفاصيل بخصوص الانفجار الانتحاري وسط العاصمة بغداد.

وقال شهود، اليوم، 21 كانون الثاني 2021، إن " اشلاء الجرحى والشهداء تناثرت على البنايات المجاورة، فيما أشاروا إلى ان "التفجير الاول وقع قرب السيطرة الامنية مدخل السوق، أما الثاني وقع وسط السوق قرب تجمع للعسكريين الذين كانوا يشترون الملابس العسكرية".

وكان مصدر امني، قد اكد الخميس، وقوع انفجارين انتحاريين في سوق الملابس العسكرية بمنطقة الباب الشرقي وسط بغداد، حيث أفاد بأن "انتحاريين اقدما على تفجير نفسيهما قرب تجمع للقوات الامنية بسوق الملابس العسكرية في منطقة الباب الشرقي".

واضاف ان التفجير اسفر عن مصرع واصابة عدد من منتسبي القوات الامنية والمواطنين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مختص لـNRT: الأيام المقبلة ستشهد تفجيرات في العراق.. تواصلوا مع واشنطن) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مختص لـNRT: الأيام المقبلة ستشهد تفجيرات في العراق.. تواصلوا مع واشنطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).