حملة زراعة 22 ألف فسيلة نخيل وشتلة زيتون في ذي قار

2021/01/21 | 20:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار - واع - زهراء صباح

أعلن نائب محافظ ذي قار حازم الكناني، اليوم الخميس ، قرب إطلاق حملة زراعة 22 ألف فسيلة نخيل وشتلة زيتون في المحافظة.

وقال الكناني لوكالة الانباء العراقية(واع): ان"وزارة الزراعة وجهت دائرة البستنة بتجهيز محافظة ذي قار ب 22600 فسيلة نخيل وشتلة زيتون لغرض تنفيذ حملة كبرى لتشجير مركز محافظة ذي قار وأقضيتها".

وأشار إلى ان "محافظة ذي قار وجهت بلديات ذي قار وبلدية الناصرية بسرعة التحرك واستلام الشتلات وتشجير مركز ومدن محافظة ذي قار".

وبين ان "الحملة ستموّل من الايرادات الذاتية للبلدية وتنظم من شعبة الحدائق والمتنزهات حيث ستشارك في العمل آليات البلدية وعمالها".

ودعا نائب المحافظ دوائر المحافظة الى "تزيين الواجهات بالحدائق وابداء المساعدة بما متوفر من جهود لكوادر البلدية لان المسؤولية مشتركة في الحفاظ على البيئة"، كما دعا المواطنين للتعاون من اجل" الحفاظ على الشتلات من اعمال العبث".

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