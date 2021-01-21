2021/01/21 | 20:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، الخميس، إعطاء إطار زمني لموعد محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بتهمة "التحريض على التمرد" على خلفية اقتحام أنصاره مقر الكونغرس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيلوسي تتحدث عن محاكمة ترامب.. وترجح تمرير خطة بايدن التحفيزية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيلوسي تتحدث عن محاكمة ترامب.. وترجح تمرير خطة بايدن التحفيزية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).